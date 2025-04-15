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خارج الحدود

ترامب يناقش مع السلطان هيثم بن طارق الجهود العمانية فى الوساطة مع إيران

السلطان هيثم وترامب،
السلطان هيثم وترامب، فيتو

تلقي سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر فيه عن تقديرِه للعلاقات الثنائية بين السلطنة والولايات المتحدة.

ترامب يجري اتصالات هاتفيا مع سلطان عمان

وحسب وكالة الأنباء العمانية، ثمن ترامب خلال الاتصال مع السلطان هيثم بن طارق، الجهودِ العمانية في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، كما جرى بحث سبل دعم هذه المفاوضات بما يحقق النتائج المرجوة.

وساطة سلطنة عمان بين الولايات المتحدة وإيران

وتوسطت سلطنة عمان في أول جولة مباحثات غير مباشرة بين المبعوث الأمريكى، ستيف يتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت الماضي، في العاصمة "مسقط"، واتفق الجانبان على الاجتماع مجددًا، السبت المقبل، 19 أبريل، وفقًا للبيت الأبيض.

وأعلن البيت الأبيض أن المحادثات التي أجريت مع إيران في مسقط كان "إيجابية وبناءة"، فيما وصفت "وكالة الأنباء الإيرانية" الرسمية المحادثات بالبناءة.

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