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رياضة

كأس عاصمة مصر، شوط أول سلبي بين مودرن سبورت والجونة

الجونة، فيتو
الجونة، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الجونة مع نظيره مودرن سبورت بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الجونة أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

 

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، محمود شعبان، جوناثان نجويم

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا، محمد صبري، معتز زدام، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كريم عماد، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي، وليد فرج، عبد الله حافظ، احمد مصطفى، علي زعزع، غنام محمد، فيجيري

وفي حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر

 

1- بتروجت 12 نقطة

2- مودرن سبورت 4 نقاط

3- الجونة 4 نقاط 

4- الزمالك 2 نقاط

5- سموحة 0

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه

يحصل أى نادٍ يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط

البطل 10 ملايين جنيه

 الوصيف 4 ملايين جنيه

 الثالث 2 مليون جنيه

 الرابع 1.5 مليون جنيه  

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأول.

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كأس عاصمة مصر الجونة مودرن سبورت

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