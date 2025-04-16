114 شهيدًا ومصابًا فلسطينيًّا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، أن حصيلة الضحايا خلال الساعات الـ24 الماضية في غزة بلغت 25 شهيدا و89 مصابا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 19 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية، في محاولة من الاحتلال لتنفيذ مخطط التهجير.

وفي السياق ذاته قالت منظمة أطباء بلا حدود، في تقرير نشر اليوم الأربعاء: "إن قطاع غزة، الذي يشهد هجوما إسرائيليا واسع النطاق منذ أكثر من 18 شهرا، أصبح مقبرة جماعية للفلسطينيين وللذين يساعدونهم".

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