الأونروا تحذر من كارثة صحية في غزة بسبب نقص الأدوية

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة ما يشكل تهديدا خطيرا على حياة المرضى.



الأونروا تطالب برفع الحصار عن غزة

وأضافت الأونروا في بيانها: أن نظام الرعاية الصحية في غزة كان بأكمله تحت الهجوم منذ بداية الحرب.



وطالبت الأونروا برفع الحصار المستمر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة وتجديد وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء: إن إسرائيل لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، زاعمًا أن ذلك للضغط على حركة حماس.

تحذير الأمم المتحدة من أن القطاع يواجه أسوأ أزمة إنسانية

وكتب في منشور عبر منصة اكس: "سياسة إسرائيل واضحة ولن تدخل غزة أي مساعدات إنسانية" بعد أيام على تحذير الأمم المتحدة من أن القطاع يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 وتمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس الماضي.

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