وزير الحرب الإسرائيلي: تل أبيب لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء: إن إسرائيل لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، زاعمًا أن ذلك للضغط على حركة حماس.

تحذير الأمم المتحدة من أن القطاع يواجه أسوأ أزمة إنسانية

وكتب في منشور عبر منصة اكس: "سياسة إسرائيل واضحة ولن تدخل غزة أي مساعدات إنسانية" بعد أيام على تحذير الأمم المتحدة من أن القطاع يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 وتمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس الماضي.

بقاء القوات في المنطقة العازلة

وقال وزير الحرب الإسرائيلي: إن بقاء القوات في المنطقة العازلة "في أي اتفاق مؤقت أو دائم" بشأن غزة.

وأضاف يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية "ستبقى في المناطق الأمنية كمنطقة عازلة بين العدو والمجتمعات (الإسرائيلية) في أي وضع مؤقت أو دائم في غزة".

اقتراح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

ويأتي ذلك فيما تستمر المفاوضات حول اقتراح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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