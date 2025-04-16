مرتضى منصور يكشف مبادرة أيمن يونس وكواليس اتصاله بوزير الشباب والرياضة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تلقى اتصالًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موضحًا أنه يحتفظ بتفاصيل هذا الاتصال لخصوصيته وعدم كونه للنشر.

وأضاف مرتضى منصور أنه تلقى كذلك عدة اتصالات خلال الـ48 ساعة الماضية من الكابتن أيمن يونس، أحد رموز نادي الزمالك، الذي دعاه للاجتماع في منزله بحضور عدد من رموز النادي، بهدف مناقشة الأزمات التي يمر بها النادي، والعمل على وضع حلول تحفظ استقراره وتعيد له مكانته.

وقال مرتضى: “أبلغت الكابتن أيمن يونس أن جماهير الزمالك، بكل أطيافها، لها مكانة كبيرة عندي سواء من اتفقوا معي أو اختلفوا، وأنا أُكنّ للجميع كل التقدير والاحترام. كما أنني لم ولن أنسى فضل الجمعية العمومية، التي منحتني ثقتها منذ عام 1992 وحتى ما حدث مؤخرًا من إجراءات اعتبرها مخالفة للقانون. احترامي الكامل للجماهير والرموز لا يعني قبولي الجلوس مع من أرى أنهم كانوا سببًا في المشكلات التي يعاني منها النادي على كافة المستويات، موقفي ليس شخصيًا ولا يسعى إلى العودة لأي منصب إداري، وإنما نابع من حرص على الكيان، وعلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على منح فرصة أخيرة حتى يوم الخميس الموافق 24 أبريل، لعل هناك من يراجع موقفه من أجل مصلحة نادي الزمالك، وذلك استجابة لمبادرة بعض رموز النادي، وتقديرًا للجماهير وأعضاء الجمعية العمومية الذين مروا بفترة صعبة.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته بالإعلان عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل إلى الخميس 24 أبريل في تمام الساعة السابعة مساءً بمكتبه مؤكدًا دعمه الكامل لنادي الزمالك، وجماهيره، وأعضاء جمعيته العمومية، الذين وصفهم بأنهم “الأوفياء والمخلصين” لهذا الكيان العظيم.

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