أخبار الفن اليوم، حقيقة تقديم جزء ثالث من "العتاولة"، فتح باب التسجيل للدورة الثامنة من سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وأحمد زاهر يحتفل بزفاف ابنته "ليلى" الأسبوع المقبل

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل الجاري العديد من الأخبار والأحداث المهمة، والتي جاء أبرزها كالتالي:

انتشرت مؤخرًا بعض الأخبار حول التحضير لجزء جديد من مسلسل العتاولة، خاصة بعد أن حقق الجزء الثاني نسبة مشاهدة كبيرة أثناء عرضه في سباق دراما رمضان الماضي.

وأكد مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه لا نية لعمل جزء ثالث من مسلسل العتاولة، خاصة أنه قد الجزء الثاني انتهي بموت الشخصية التي كانت تقدمها فيفي عبده، وكذلك شخصية عيسى الوزان الذي جسدها باسم سمرة.

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب التقديم للدورة الثامنة من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، المقرر انعقادها من 17 إلى 23 أكتوبر 2025 في مدينة الجونة.

وكشف المهرجان أن يوم 15 يوليو 2025، هو الموعد النهائي للتقدّم بالمشاريع في مرحلة التطوير، أما الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج فآخر يوم للتقدم هو 1 أغسطس 2025.

يحتفل الفنان أحمد زاهر بزفاف ابنته “ليلى” على المنتج هشام جمال يوم الأربعاء الموافق ٢٣ أبريل الجاري، بأحد الأماكن الشهيرة بالقاهرة.

ووجه زاهر الدعوة لعدد كبير من نجوم الوسط الفني لحضور الزفاف، الذي يحييه عدد كبير من نجوم الغناء ومن بينهم الفنان محمد حماقي وتامر حسني وآخرين.

فاجأ النجم محمد رمضان الجمهور بطرح جزء من أغنيته الجديدة بحب أغيظهم، وذلك عبر حسابه الشخصي عبر فيس بوك، وذلك بعد أزمته الأخيرة وتعرضه لـ انتقادات بعد ارتدائه لملابس تشبه بدلة الرقص النسائية، خلال حفله الأخير في كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد رمضان إن أغنيته الجديدة “بحب أغيظهم” من المفترض طرحها يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن حفله الثاني في كوتشيلا يوم الأحد المقبل.

أعلنت الشركة المنتجة عن انتهاء مشاهد تصوير فيلم درويش، استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائى.

ويأتي الفيلم من بطولة الفنان عمرو يوسف ودينا الشربيني ومن المقرر عرضه بسينمات مصر يوم 17 يوليو 2025.

وكان الفنان عمرو يوسف كشف عن مشاركة الفنان هشام ماجد ضمن طاقم فيلم “درويش” الذي استأنف يوسف تصوير مشاهده من جديد في قلب مدينة القاهرة بمشاركة نخبة من كبار النجوم.

تحتفل اليوم الثلاثاء فرقة شارموفرز، بإطلاق ألبومها الجديد "unfollow"، تقدم فى هذا الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، وتحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة، وذلك عبر موقع "يوتيوب" وكل منصات الموسيقى الإلكترونية.

فرقة شارموفرز، ترفع شعار "الموسيقى طريق السعادة"، من خلال اختيارها المميز لنوعية الكلمات، والموضوعات الغنائية، إلى جانب الألحان والموسيقى، بالإضافة إلى أسلوب فني خاص، فى طريقة التنفيذ.

فاجأ الملحن عزيز الشافعي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير “إكس” برسالة غامضة وصادمة، أثارت الجدل فور نشرها عبر “إكس”.

وكتب عزيز الشافعي قائلا: “بتمشي خطوة في سكة الحقارة فتلاقي نفسك غصب عنك بتاخد خطوة تانية وتالتة وتزيد حقارتك كل يوم وتبقى في النهاية مجرد إنسان وضيع كنا فاكرينه بني آدم”، كما قام بغلق التعليق على المنشور.

يواصل أبطال وصناع فيلم “المشروع x” تصوير مشاهد وأحداث العمل، تمهيدا لعرضه في موسم عيد الأضحى المبارك المقبل، حيث يتبقى عدد من المشاهد الأخيرة لأبطال الفيلم، قبل أن يدخل في مرحلة المونتاج.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم كشفت في وقت سابق عن موعد عرضه بدور العرض السينمائي، وذلك خلال شهر مايو المقبل.

حققت المغنية ريهانا، رقما قياسيا جديدا، في مسيرتها الغنائية، بعد أن أصبحت أول فنانة سوداء تتجاوز 50 مليار استماع في تاريخ Spotify.

والتقطت عدسات الكاميرات، صور للمغنية ريهانا، أثناء توجهها إلى الاستديو، لتسجيل عدد من أغاني ألبومها القادم.

وشوهدت ريهانا، وهي ترتدي ملابس رياضية، وبالطو طويل، لحمايتها من البرد، أثناء توجهها للاستديو.

Harry Potter، أعلنت شبكة HBO، القائمة النهائية، للممثلين الذين سيجسدون أدوار الأساتذة في مسلسل هاري بوتر الجديد، والتي جاءت كالتالي:ـ

جون ليثجو بدور دمبلدور

بابا إيسيدو بدور سيفيروس سناب

نيك فروست بدور هاجريد

بول وايتهاوس بدور أرجوس فيلتش

لوك ثالون بدور كويرينوس كويريل

جانيت ماكتير بدور مينيرفا ماكجوناجال.

يُعرف الفنان المصري محمد رمضان بإطلالاته الجريئة والمثيرة للجدل في حفلاته، حيث يحرص دائمًا على الظهور بأزياء خارجة عن المألوف، مما يجعله محط أنظار الجمهور ووسائل الإعلام وبالتالي يتصدر التريند.

وكانت إطلالته في حفله ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من سلسلة الإطلالات الغريبة لرمضان، حيث ظهر محمد رمضان بملابس مستوحاة من الزي الفرعوني، وغطاء للصدر يشبه بدل الرقص الشرقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.