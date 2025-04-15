آخرها الظهور ببدلة رقص شرقي، أغرب إطلالات محمد رمضان في حفلاته

يُعرف الفنان المصري محمد رمضان بإطلالاته الجريئة والمثيرة للجدل في حفلاته، حيث يحرص دائمًا على الظهور بأزياء خارجة عن المألوف، مما يجعله محط أنظار الجمهور ووسائل الإعلام وبالتالي يتصدر التريند.

وكانت إطلالته في حفله ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من سلسلة الإطلالات الغريبة لرمضان، حيث ظهر محمد رمضان بملابس مستوحاة من الزي الفرعوني، وغطاء للصدر يشبه بدل الرقص الشرقي.

وهذه ليست الإطلالة الغريبة الأولى لمحمد رمضان فقد سبقتها عدة إطلالات لافتة للنظر من أبرزها:

الظهور بقميص شفاف

في حفل له عام ٢٠١٩ ظهر محمد رمضان بقميص شفاف أسود يعرف بـ “السي ثرو”، ولقد أثارت هذه الإطلالة جدلا واسعا من قبل الجمهور الذي وجد أن هذا القميص لا يناسب المجتمعات العربية والشرقية.

ارتداء البالطو الفرو

ظهر رمضان في حفل بالشيخ زايد عام ٢٠٢٠، وهو يرتدي أكثر من بالطو من الفرو بدون أي قطعة ملابس من تحته وهو ما جعله عرضة لهجوم الجمهور.

قميص مرصع بالألماس

في حفل قدمه رمضان عام ٢٠٢٣ ضمن فعاليات المعرض الأفريقي IATF بالقاهرة، ظهر محمد رمضان مرتديًا قميصًا أبيض مرصعًا بالألماس تخطت قيمته آنذاك 112 ألف جنيه مصري، مع نظارة شمسية بسعر يقارب 21 ألف جنيه مصري، وهذه الإطلالة أثارت انتقادات واسعة بسبب البذخ المفرط.

إطلالة ببدلة ذهبية عيار ٢٤

في حفل أقامه بالهند خلال العام الجاري ظهر محمد رمضان وهو يرتدي بدلة ذهبية قال عنها “ لو كانت ملابسي من ذهب عيار 24، جمهوري ألماس نقي” وهي إطلالة اعتبرها الكثيرين غريبة وبها مغالاة.

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