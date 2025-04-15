كنا فاكرينه بني آدم، رسالة غامضة من عزيز الشافعي تثير الجدل

فاجأ الملحن عزيز الشافعي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير “إكس” برسالة غامضة وصادمة، أثارت الجدل فور نشرها عبر “إكس”.

عزيز الشافعي يثير الجدل

وكتب عزيز الشافعي قائلا: “بتمشي خطوة في سكة الحقارة فتلاقي نفسك غصب عنك بتاخد خطوة تانية وتالتة وتزيد حقارتك كل يوم وتبقى في النهاية مجرد إنسان وضيع كنا فاكرينه بني آدم”، كما قام بغلق التعليق على المنشور.

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