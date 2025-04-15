أبطال "المشروع x" يواصلون تصوير المشاهد الأخيرة للفيلم

يواصل أبطال وصناع فيلم “المشروع x” تصوير مشاهد وأحداث العمل، تمهيدا لعرضه في موسم عيد الأضحى المبارك المقبل، حيث يتبقى عدد من المشاهد الأخيرة لأبطال الفيلم، قبل أن يدخل في مرحلة المونتاج.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم كشفت في وقت سابق عن موعد عرضه بدور العرض السينمائي، وذلك خلال شهر مايو المقبل.

قصة فيلم المشروع X

وتدور قصة الفيلم عن عالم الآثار المصري يوسف الجمال الذي يبحث عن سر بناء الهرم من خلال مغامرة ورحلة في عدة دول. وتم تصوير الفيلم في مصر والبحر الأحمر والفاتيكان فى روما وتركيا وأمريكا اللاتينية، وتم بناء ديكورات ضخمة لداخل الهرم والمقابر الفرعونية المصرية.

أبطال فيلم المشروع X

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، هنا الزاهد، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا ويشارك في الفيلم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب ومريم الجندي، إنتاج تامر مرسي وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

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