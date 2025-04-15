الثلاثاء 15 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بعد أزمة بدلة الرقص، محمد رمضان يروج لأغنيته"بحب أغيظهم" وهذا موعد طرحها

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

فاجأ النجم محمد رمضان الجمهور بطرح جزء من أغنيته الجديدة بحب أغيظهم،  وذلك عبر حسابه الشخصي عبر فيس بوك، وذلك بعد أزمته الأخيرة وتعرضه لـ انتقادات بعد ارتدائه لملابس تشبه بدلة الرقص النسائية، خلال حفله الأخير في كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أغنية محمد رمضان الجديدة 

وقال محمد رمضان إن أغنيته الجديدة “بحب أغيظهم” من المفترض طرحها يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن حفله الثاني في كوتشيلا يوم الأحد المقبل.

وأثار الفنان محمد رمضان الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته في مهرجان "كوتشيلا فالي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتعرضت إطلالة رمضان لانتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين وصفوها بأنها غير مناسبة، في استمرار لسلسلة الإطلالات المثيرة للجدل التي يعتمدها رمضان في حفلاته.

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أغنية محمد رمضان الجديدة محمد رمضان النجم محمد رمضان
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