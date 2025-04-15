«السوق المصري على صفيح ساخن من الارتفاعات»، أزمة الليمون مستمرة حتى يوليو، وتوقعات بارتفاع سعر البيض خلال سبتمبر، زيادة 3 جنيهات في الزبادي و5 لكيلو اللبن السائب

ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، حالة من القلق تسود الأسواق المصرية من موجة ارتفاعات مقبلة في أسعار السلع الغذائية والخضار والفاكهة، بالتزامن مع رفع أسعار السولار والبنزين، وقلق من عدم استقرار الأسواق، خاصة أن هناك أصنافا أسعارها مرتفعة بالفعل مثل الليمون البلدي الذي يتراوح سعره بين 120 و150 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الليمون، فيتو

أسباب ارتفاع سعر الليمون البلدي في الأسواق

ووفقًا لتصريحات حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن السبب في ارتفاع أسعار الليمون يرجع إلى تدني الإنتاجية، نتيجة إصابة نحو 50 % من شجر الليمون الصيف الماضي، بأمراض ولم تنجح المحاولات في علاجها، مما اضطر بعض المنتجين لاقتلاع شجر الليمون وخاصة في القرى الشهيرة بإنتاج الليمون في محافظة البحيرة.

ارتفاع سعر الليمون، فيتو

زيادة صادرات الليمون أثرت على الكميات المطروحة في الأسواق

وتابع: أنه يضاف إلى تدني الإنتاجية نتيجة إصابة أشجار الليمون، فإن هناك سببا آخر أيضًا لذلك هو زيادة صادرات الليمون التي لا يمكن إلغاؤها بسبب الاتفاقيات الدولية المبرمة، لكن نطالب بضرورة تنظيم الحالة التصديرية لصالح السوق المحلي.

حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، فيتو

أزمة ارتفاع أسعار الليمون مستمرة حتى يوليو المقبل

وأوضح أن أزمة ارتفاع أسعار الليمون مستمرة حتى شهر يوليو المقبل؛ بالتزامن مع طرح العروات الجديدة.

أسعار البيض، فيتو

توقعات ب ارتفاع سعر البيض خلال سبتمبر المقبل

وبالانتقال إلى الحديث عن أسعار البيض التي خالفت التوقعات بتسجيلها انخفاضات ملحوظة تخطت الـ 40 جنيهًا في سعر الكرتونة في أقل من 10 أيام، إلا أن هناك توقعات بارتفاع مرتقب في سعر البيض خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لتصريحات أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة، فيتو

التحصينات غير متوفرة مع تصديرها للخارج

وأشار «نبيل» إلى أن القطاع يواجه أزمة حادة في عدم توافر التحصينات واللقاحات، وأن التحصينات غير متوافرة في السوق المحلي، مع توجيه الإنتاج المحلي منها للتصدير إلى الخارج، دون مراعاة احتياج السوق المحلي.

أسعار البيض، فيتو

القطاع سيواجه أزمة في نقص الإنتاجية

وأشار أحمد نبيل إلى أنه مع استمرار عدم توافر التحصينات فإن القطاع سيواجه أزمة في نقص الإنتاجية، سيبدأ أثرها في شهر سبتمبر المقبل، وعليه ستتأثر أسعار البيض وقتها ارتفاعًا، مشيرًا إلى أن القطاع يواجه العديد من المشكلات لكنها ليست بنفس تأثير مشكلة عدم توافر التحصينات.

أسعار البيض، فيتو

أسعار البيض سجلت تراجعًا ملحوظًا في الأسواق

وأوضح أن أسعار البيض سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة التي تلت عيد الفطر المبارك، بالرغم من ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة، التي على رأسها ارتفاع سعر الذرة والأعلاف، إضافة إلى ارتفاع سعر السولار، مشيرًا إلى أن سعر الكتكوت البياض يتراوح من 85 إلى 95 جنيهًا.

أسعار البيض، فيتو

الأزمات في أسعار البيض مؤقتة وتحل سريعًا

وقال أحمد نبيل: إن الأزمات في أسعار البيض على عكس باقي قطاعات الثروة الداجنة مؤقتة وتحل بسرعة، بخلاف قطاع التسمين الذي فيه نجد أن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن مستمرة وتأخذ وقتًا أطول لحلها.

أسعار اللبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها متأثرة برفع سعر السولار والبنزين

ولم تمر 5 أيام على رفع أسعار البنزين والسولار، حتى أعلن عدد من المحلات التجارية والسوبر ماركت في بعض المناطق بمحافظة القاهرة؛ رفع أسعار الألبان والزبادي بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، موضحين أن موزعي الشركات أكدوا رفع سعر الألبان السائبة والزبادي البلدي بزيادة تقدر من جنيه إلى 5 جنيهات، بداية من تسليم المنتجات يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025.

أسعار اللبن اليوم، فيتو

5 جنيهات زيادة في سعر كيلو اللبن السائب

وأضافوا أن الزيادة تقدر بـ 5 جنيهات في سعر كيلو اللبن السائب، الذي يتراوح سعره من 32 إلى 40 جنيهًا حسب نسبة الدسم، وبعد الزيادة سيتراوح من 37 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الألبان والزبادي، فيتو

ارتفاع سعر الزبادي البلدي

كما سيرتفع سعـر الزبادي البلدي من جنيه إلى 3 جنيهات حسب الحجم، إذ يتراوح سعر الزبادي البلدي حجم صغير من 7 إلى 8 جنيهات، سيباع بعد الزيادة بسعر من 8 إلى 9 جنيهات، وسيصل سعر علبة الزبادة كبيرة الحجم إلى 15 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق.

أسعار الجبن، فيتو

الزيادة ستشمل أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي والجبن

وأشاروا إلى أن الزيادة ستشمل أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي والجبن وجميع منتجات الألبان خلال الفترة المقبلة.

أسعار الزبدة البلدي، فيتو

أسباب الزيادة في أسعار منتجات الألبان في المحال التجارية

وعن أسباب الزيادة في أسعار منتجات الألبان في المحال التجارية، قال البائعون: إن موزعي الألبان التابعين للشركات أرجعوا الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع سعر السولار والبنزين، مما رفع سعر تكلفة نقل المنتجات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الألبان السائبة والزبادي والجبن، متأثرة بزيادة تكلفة تغذية المواشي.

زيادة مرتقبة في أسعار منتجات الألبان بداية من مايو

وتعليقًا على ارتفاع أسعار منتجات الألبان في عدد من المناطق؛ قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية: إن السوق بصفة عامة لم يشهد أي ارتفاع في سعر منتجات الألبان، وأن الشركات لم تعلن الزيادة رسميًا؛ لكن من المتوقع إعلان شركات إنتاج الألبان والجبن رفع أسعار منتجاتها بداية من شهر مايو 2025.

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، فيتو

أسعار الألبان ومنتجاتها ستتأثر برفع سعر السولار والبنزين

وأوضح «المنوفي» أن الألبان ومنتجاتها من السلع التي تستخدم يوميًا، مثلها مثل الخضار والفاكهة، وعليها إقبال متزايد بالشراء، ويتم نقلها شبه يوميًا وطرحها في الأسواق، وعليه سيتأثر سعرها برفع أسعار السولار والبنزين، مع زيادة تكلفة النقل.

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