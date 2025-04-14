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اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: زيادة مرتقبة في أسعار الألبان والزبادي بداية من مايو

أسعار الألبان والزبادي
أسعار الألبان والزبادي

ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق؛ قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، إنه من المتوقع أن تعلن شركات إنتاج الألبان ومنتجاتها رفع أسعارها بداية من شهر مايو 2025.

أسعار الألبان والزبادي
أسعار الألبان والزبادي

 

أسعار الألبان ومنتجاتها ستتأثر برفع سعر السولار والبنزين

وأوضح «المنوفي» لـ «فيتو» أن الألبان ومنتجاتها من السلع التي تستخدم يوميًا، مثلها مثل الخضار والفاكهة، وعليها إقبال متزايد بالشراء، ويتم نقلها شبه يوميًا وطرحها في الأسواق، وعليه سيتأثر سعرها برفع أسعار السولار والبنزين.

 

 حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية
 حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

 

الشركات لم تعلن زيادة في سعر منتجاتها رسميًا

وعن ارتفاع أسعار منتجات الألبان في عدد من المناطق، أشار «المنوفي» إلى أن السوق بصفة عامة لم يشهد أي ارتفاع في سعر منتجات الألبان، وأن الشركات لم تعلن الزيادة رسميًا. 

أسعار الألبان
أسعار الألبان

5 جنيهات زيادة في كيلو اللبن و3 للزبادي

وكان عدد من محال التجارية والسوبر ماركت في بعض المناطق بمحافظة القاهرة؛ أعلنوا رفع أسعار الألبان والزبادي بدءًا من غدًا الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، موضحين أن الموزعين أكدوا رفع سعر الألبان السائبة والزبادي البلدي بزيادة تقدر من جنيه إلى 5 جنيهات، بداية من تسليم المنتجات يوم الثلاثاء. 

أسعار الألبان والزبادي
أسعار الألبان والزبادي

زيادة 5 جنيهات في سعر كيلو اللبن السائب

وأضافوا أن الزيادة تقدر بـ 5 جنيهات في سعر كيلو اللبن السائب، إذ يتراوح سعر كيلو اللبن السائب من 32 إلى 40 جنيهًا حسب نسبة الدسم، وبعد الزيادة سيتراوح من سعر اللبن السائب من 37 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الألبان 
أسعار الألبان 

ارتفاع سعر الزبادي البلدي 

وتابعوا أن سعر الزبادي البلدي سيرتفع ارتفاعات من جنيه إلى 3 جنيهات، إذ يتراوح سعر الزبادي البلدي حجم صغير من 7 إلى 8 جنيهات، سيباع بعد الزيادة بسعر من 8 إلى 9 جنيهات، وأن أسعار الزبادي البلدي كبير الحجم سترتفع 3 جنيهات، ليصل سعر علبة الزبادة كبيرة الحجم إلى 15 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق.

أسعار الألبان والزبادي
أسعار الألبان والزبادي

أسعار الألبان السائبة في الأسواق

وفي نفس السياق، يتراوح سعر اللبن السائب في الأسواق، بين 18 و40 جنيهًا للكيلو، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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