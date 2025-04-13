شعبة الخضروات تكشف مفاجأة وراء وصول سعر الليمون لـ 120 جنيها (فيديو)

أسعار الليمون، كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، السبب وراء وصول سعر كيلو الليمون لـ 120 جنيها.

تدنى انتاج الليمون

وقال "النجيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"منذ شهور ولدينا تدني في الإنتاجية نتيجة إصابة شجر الليمون الصيف الماضي، وبعض المنتجين قاموا بتقليع الشجر في محافظة البحيرة".

إصابة 50% من أشجار الليمون

ولفت إلى أن 50% من أشجار الليمون تعرضت للإصابة في الصيف الماضي وهو ما أثر على الإنتاجية ، وتراجع المعروض في السوق ما أدى إلي ارتفاع الأسعار.

موعد استقرار أسعار الليمون

وأشار إلى أن أزمة ارتفاع اسعار الليمون مستمرة حتى يوليو المقبل مع دخول العروات الجديدة، وبكل شفافية هناك تدنى في محصول الليمون إلي جانب زيادة الصادرات وفقا لاتفاقيات دولية لا يمكن إلغاؤها ولكن لابد من تنظيم الحالة التصديرية.



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