الثلاثاء 08 أبريل 2025
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اقتصاد

هل ترتفع أسعار البيض خلال شم النسيم؟، الشعبة توضح

اسعار البيض
اسعار البيض

سجلت أسعار البيض انخفاضات ملحوظة في الأسواق عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، فما هي أسباب انخفاض سعر البيض في الأسواق، وهل تستمر حتى احتفالات عيد شم النسيم؟.

اسعار البيض
اسعار البيض

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض

أكد أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الانخفاض الملحوظ في أسعار البيض في الأسواق عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة 
أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة 

سعر البيض يحدد وفقًا لآليات العرض والطلب

وكشف «نبيل» خلل  تصرحات لـ «فيتو» أسباب انخفاض أسعار البيض خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن قطاع البيض لا يوجد فيه احتكار، لأنه سلعة غير قابلة للتخزين، ولا يستطيع أحد التحكم في أسعار البيض، وأن سعر البيض يحدد وفقًا لآليات العرض والطلب.

اسعار البيض
اسعار البيض

أسباب انخفاض أسعار البيض

وأرجع السبب في انخفاض أسعار البيض إلى وجود مخزون لدى المزارع يتخطى الـ 8 أيام، خاصة وأن إجازة عيد الفطر كانت طويلة؛ إذ بدأ التجار عدم شراء البيض من المزارع بداية من يوم الخميس السابق لإجازة العيد، وحتى يوم السبت الماضي، الأمر الذي أدى إلى وجود مخزون من البيض في المزارع؛ وعليه هناك زيادة في المعروض؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر البيض.

اسعار البيض
اسعار البيض

توقعات باستمرار الانخفاضات في سعر البيض

وتوقع «نبيل» استمرار الانخفاضات في أسعار البيض حتى  تتعادل طلبات الشراء مع كميات المعروض في الأسواق، وفي حالة زيادة طلبات الشراء فإن أسعار البيض سترتفع.

هل ترتفع أسعار البيض بالتزامن مع عيد شم النسيم 2025؟

وردًا على سؤال بشأن هل ترتفع أسعار البيض في عيد شم النسيم 2025؛ قال أحمد نبيل: لا أعتقد أن موسم شم النسيم سيغير في الأمر شيئًا، معللًا ذلك بأن احتفالات شم النسيم تحل بعد يوم واحد من احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وعليه لن يكون هناك زيادة في الطلب، متوقعًا استمرار الانخفاض في أسعار البيض.

اسعار البيض
اسعار البيض

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

وتستعرض «فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛  في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 135 جنيهًا و140 جنيهًا.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 140 جنيهًا إلى 144 جنيهًا.

اسعار البيض
اسعار البيض

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 109 جنيهات إلى 110 جنيهات.

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