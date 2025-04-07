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اقتصاد

اتحاد منتجي الدواجن يزف بشرى سارة عن أسعار البيض

أسعار البيض، فيتو
أسعار البيض، فيتو

أسعار البيض، قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن المطلوب من الدواجن خلال الفترة الحالية أقل من المعروض، وهذا أحد أسباب انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه لا يوجد أحد قادر على احتكار الدواجن أو بيض المائدة لأنه سلعة حية.

تراكم البيض في المزارع وزيادة المعروض 

وأضاف "نبيل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مصري"، الذي يقدمه وليد بريك بقناة "الحدث اليوم"، أن إجازة عيد الفطر أدت لتراكم البيض في المزارع، وهذا زاد المعروض من بيض المائدة، مما ساهم في انخفاض أسعار البيض، كما أن المعروض من الدواجن أقل من المطلوب، وهذا ساهم في خفض الأسعار.

انخفاض كبير في أسعار البيض 

وأوضح أن سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة يُقدر بأقل من 100 جنيه، أما البيض الأبيض والأحمر فيباع بـ 140 أو 135 جنيها في المزرعة. 

وأشار إلى أن انخفاض سعر البيض البلدي بـ 100 جنيه في المزرعة لن يُسمع في السوق إلا بعد أربعة أيام على الأقل، لأن عملية الإحلال ما بين البضاعة القديمة والجديدة تأخذ بعض الوقت.

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