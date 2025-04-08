الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

تشهد الأسواق المصرية هذه الأيام أزمة حادة في أسعار الليمون البلدي، حيث قفز سعر الكيلو إلى ما يقارب 150 جنيهًا، وهو ارتفاع غير مسبوق أثار استياء المستهلكين وأربك حركة البيع والشراء داخل الأسواق، لا سيما في المناطق الشعبية والأسواق الكبيرة مثل سوق الساحل بمصر القديمة.

وفي حوار خاص مع أحد أبرز تجار الخضار في سوق الساحل، المعلم محمود راغب، أوضح أن الأزمة ترجع إلى عدة عوامل مترابطة، في مقدمتها قلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب.

وأكد أن "الليمون القديم" المتوفر في السوق في الوقت الحالي نادر جدًا، وهو ما أسهم بشكل كبير في اشتعال الأسعار بهذا الشكل المفاجئ.

وأضاف المعلم محمود أن تقلبات الطقس الحادة خلال الفترة الماضية لعبت دورًا سلبيًا في حجم المحصول وجودته، موضحًا أن "الجو اتقلب فجأة، والليمون ما استحملش، فخسرنا كميات كبيرة، وده أكيد انعكس على السعر".

وأشار إلى أن هذه الخسائر أثرت على وفرة المحصول في الأسواق، وجعلت شحنة الليمون الجديد المتاحة في الوقت الحالي ناشفة وضعيفة من حيث العصارة، وهو ما لا يرضي المستهلك المصري المعروف بحبه للليمون الطازج والغني بالعصير، خصوصًا في موسم الصيف الذي يكثر فيه الطلب على الليمون بسبب استخدامه في العصائر والمخللات والطهي، ورغم أن الليمون الاضاليا لم يتخطى حاجز الـ ١٠ جنيهات إلا أن المستهلك لا يستغني عن الليمون البلدي.

لكن رغم الصورة القاتمة، حمل المعلم محمود بارقة أمل قائلًا إن الانفراجة قريبة جدًا، إذ يتوقع وصول محصول جديد من الليمون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون بكمية كافية لتغطية الطلب في السوق المحلي، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل تدريجي ويعيدها إلى المعدل الطبيعي الذي يكون في متناول يد المستهلك العادي.

ويعتمد السوق في مثل هذه الفترات على تحلي المستهلكين بالصبر وتجنب الشراء المفرط أو التخزين، حتى لا يتم خلق ضغط إضافي على الأسعار.

كما دعا تجار الخضار الحكومة إلى متابعة حركة الأسواق ودعم المزارعين لمواجهة التقلبات الجوية وتأمين محصول ثابت من الليمون طوال العام.

وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد اتجاه الأسعار، فإما أن تنفرج الأزمة بوصول المحصول الجديد، أو تستمر حالة الغلاء التي أنهكت جيوب المصريين وأثرت على سلة مشترياتهم اليومية.

ورغم أزمة الليمون وأيضًا البامية التي يصل سعر الكيلو فيها الى ٩٠ جنيها بسبب قلتها أيضًا ومن المتعارف عليه أن البشاير وهو بداية المحصول تكون جودة أقل وسعر أعلى إلا أن باقي الخضروات سجلت أسعار منخفضة جدا خصوصًا مع انتهاء شهر رمضان المبارك.

حيث استقرت الأسعار وانخفضت بشكل كبير جدًا خصوصًا اسعار الباذنجان بانواعة المختلفة حيث أصبح سعر الباذنجان العروس الي ٨ جنيهات، والابيض ١٠ جنيهات، والمخدد ١٤ جنيها، بينما وصل سعر الكوسة ٨ جنيهات، والفلفل الألوان ٣٥ جنيها بعد أن تخطى حاجز الـ ٦٠ جنيها في شهر رمضان الماضي.

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