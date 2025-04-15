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خارج الحدود

3500 أكاديمي إسرائيلي يوقعون عريضة تدعو لإعادة المحتجزين ووقف حرب غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 وقع 3500 أكاديمي إسرائيلي على عريضة تدعو إلى إعادة المحتجزين في قطاع غزة، حتى لو كان الثمن وقف الحرب بشكل فوري.

 

مقتل محتجزين وجنود

 وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الأكاديميين الإسرائيليين يؤكدون أن الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية، واستمرارها سيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، نقلًا عن الأكاديميين الإسرائيليين، تأكيدهم أن الاتفاق وحده هو الكفيل بإعادة المحتجزين.

 

إنهاء الحرب في غزة

 جاء ذلك بالتزامن مع توقيع عدد من رؤساء "الموساد" السابقين على عريضة تطالب بإنهاء الحرب في غزة.

 

 طلب أكثر من 250 من متقاعدي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، و150 طبيبًا من قوات احتياط جيش الإحتلال الإسرائيلي، بإنهاء الحرب على غزة، لينضموا بذلك إلى مئات من الطيارين والمظليين، والوحدة 8200، وسلاح المدفعية بالجيش الإسرائيلي.

 

أثاروا ضجة في جيش الإحتلال الإسرائيلي

وبادر أكثر من 250 من عناصر الموساد السابقين إلى التوقيع على عريضة مفتوحة يعبرون فيها عن دعمهم لعريضة الطيارين الإسرائيليين، الذين أثاروا ضجة في جيش الإحتلال الإسرائيلي بمطالبتهم بالتركيز فقط على إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب على القطاع الفلسطيني فورًا، بحسب "يديعوت أحرونوت".

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