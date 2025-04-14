مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تسلمت مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الإثنين، بأن مصر تسلمت مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.

ووفقا لـ مصادر للقاهرة الإخبارية، فأن مصر سلمت حركة حماس المقترح الإسرائيلي وتنتظر ردها في أقرب فرصة.

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