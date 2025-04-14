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رياضة

نتائج مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 30 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل 4 مباريات من لقاءات اليوم الاثنين، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ 30 من دوري المحترفين

أسوان ضد منتخب السويس 1-0.

لافيينا ضد سبورتنج 0-0.

بروكسي ضد ديروط 0-0.

راية ضد بلدية المحلة 0-1. 

السكة الحديد ضد القناة 6:30 مساء.

 

نتائج مباريات الجولة الـ29 من دوري المحترفين

القناة ضد أبوقير للأسمدة - 1-1 

أسوان ضد المقاولون - 2-2

كهرباء الإسماعيلية ضد بروكسي - 1-0 

بلدية المحلة ضد المنصورة - 2-0 

وادي دجلة ضد وي 3ـ0 

ديروط ضد منتخب السويس  2-1

الداخلية ضد لافيينا  0-1

سبورتنج ضد طنطا 0-0

بترول أسيوط ضد راية 1-1

السكة الحديد ضد الترسانة  0-0

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أسوان منتخب السويس سبورتنج بلدية المحلة

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