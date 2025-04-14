الكرملين: روسيا وأمريكا في بداية الطريق نحو تطبيع وبناء العلاقات

ذكر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في بيان اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة ما زالتا في بداية الطريق نحو تطبيع العلاقات بين البلدين وبنائها.

المفاوضات الروسية الأمريكية

وردا على سؤال بشأن مسار المباحثات بين موسكو وواشنطن قال بيسكوف: "لم يتم مناقشة قضية لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي خلال لقاء الرئيس بوتين بمبعوث الرئيس ترامب ستيف ويتكوف".

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف قد التقى المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف يوم الجمعة الماضي عقب وصوله إلى بطرسبورج، ثم التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتكوف في لقاء استمر 4 ساعات ونصف الساعة، تمت فيه مناقشة التسوية الأوكرانية.

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