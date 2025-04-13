بعد مقتل وإصابة 115 أوكرانيًّا في سومي، زيلينسكي يطالب بالضغط على روسيا لإنهاء الحرب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى ممارسة “ضغط قوي” على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا، بعد ضربة روسية على مدينة سومي أسفرت عن مقتل 31 وإصابة 84 شخصا.



وقال زيلينسكي: "دون ضغط قوي حقا ودون دعم مناسب لأوكرانيا، ستواصل روسيا إطالة أمد هذه الحرب. لقد مر شهران منذ أن تجاهل الرئيس فلاديمير بوتين اقتراح أمريكا بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".

زيلينسكي: علينا أن نتحرك لتغيير الوضع

وأضاف: "للأسف، هم في موسكو واثقون بقدرتهم على الاستمرار في القتل. علينا أن نتحرك لتغيير الوضع".

وأعلن زيلينسكي ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الصاروخي الباليستي الروسي على سومي إلى 31، بينهم طفلان، إضافة إلى جرح 84 شخصًا.

وقال زيلينسكي: إن من الضروري ألا يلتزم العالم الصمت أو اللامبالاة، وأضاف: "الضربات الروسية لا تستحق سوى الإدانة. يجب الضغط على روسيا لإنهاء الحرب وضمان أمن الناس".

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