أكثر انتشارا في النساء، أسباب وأعراض تضخم الغدة الدرقية

يسبب تضخم الغدة الدرقية تورمًا في الرقبة، وهناك أسباب محتملة مختلفة، لكنه قد يكون علامة على أن الغدة الدرقية تنتج الكثير أو القليل جدًّا من هرمون الغدة الدرقية، وقد يلاحظ الشخص ضيقًا في الحلق وصعوبة في البلع.

تضخم الغدة الدرقية هو أحد أكثر اضطرابات الغدة الدرقية شيوعًا، ولا يعني بالضرورة أن الغدة الدرقية تعمل بشكل غير صحيح، ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يشير إلى مرض الغدة الدرقية الكامن الذي يحتاج إلى علاج، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

غالبًا ما يكون تضخم الغدة الدرقية غير ضار وقد يختفي بعد فترة قصيرة دون علاج، ولا يحتاج الأشخاص عادةً إلى علاج إلا إذا كان تضخم الغدة الدرقية كبيرًا ويسبب أعراضًا مزعجة.

ما هو تضخم الغدة الدرقية؟

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع أمام القصبة الهوائية، والغدة الدرقية هي المسؤولة عن إنتاج وإفراز الهرمونات التي تنظم النمو والتمثيل الغذائي.

تصنف معظم حالات تضخم الغدة الدرقية على أنها تضخم الغدة الدرقية "البسيط"، ولا تنطوي هذه الحالات على التهاب أو أي ضرر لوظيفة الغدة الدرقية، ولا تنتج أي أعراض، وغالبًا لا يكون لها سبب واضح.

يعاني بعض الأشخاص من كمية صغيرة من التورم، وقد يعاني آخرون من تورم كبير يضيق القصبة الهوائية ويسبب مشاكل في التنفس.

لا يعني تضخم الغدة الدرقية بالضرورة أن الغدة الدرقية تعمل بشكل غير صحيح.

ويكون تضخم الغدة الدرقية أكثر شيوعًا في الإناث منه في الذكور، وخاصة بعد انقطاع الطمث، وتضخم الغدة الدرقية وأمراض الغدة الدرقية أكثر شيوعًا بشكل عام بعد سن الأربعين.

أعراض تضخم الغدة الدرقية

في معظم الحالات، يكون العرض الوحيد لتضخم الغدة الدرقية هو تورم في الرقبة، وقد يكون التورم كبيرًا بما يكفي للشعور به باليد.

تعتمد درجة التورم وشدة الأعراض الناتجة عن تضخم الغدة الدرقية على الفرد.

عندما تظهر أعراض أخرى، تكون الأعراض التالية هي الأكثر شيوعًا:

ضيق الحلق والسعال وبحة الصوت

صعوبة البلع

في الحالات الشديدة، صعوبة التنفس

قد تكون هناك أعراض أخرى بسبب السبب الكامن وراء تضخم الغدة الدرقية.

فرط نشاط الغدة الدرقية، أو الغدة الدرقية المفرطة النشاط، يمكن أن يسبب أعراضًا مثل:

العصبية

خفقان القلب

فرط النشاط

زيادة التعرق

فرط الحساسية للحرارة

التعب

زيادة الشهية

تساقط الشعر

فقدان الوزن

قصور الغدة الدرقية، أو الغدة الدرقية غير النشطة، يمكن أن يسبب أعراضًا مثل:

عدم تحمل البرد

الإمساك

النسيان

تغيرات الشخصية

تساقط الشعر

زيادة الوزن

أسباب تضخم الغدة الدرقية

هناك مجموعة من الأسباب المحتملة لتضخم الغدة الدرقية، بما في ذلك:

نقص اليود

السبب الأكثر شيوعًا لتضخم الغدة الدرقية هو نقص اليود في النظام الغذائي، وتحتاج الغدة الدرقية إلى اليود لإنشاء هرمونات الغدة الدرقية، التي تنظم عملية التمثيل الغذائي، ويوجد اليود الغذائي في:

المأكولات البحرية

الأطعمة النباتية المزروعة في تربة غنية باليود

حليب البقر

في بعض أجزاء العالم، قد يصل معدل انتشار تضخم الغدة الدرقية إلى 80%، ويشمل ذلك المناطق الجبلية النائية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ووسط إفريقيا.

قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو نتيجة لقصور نشاط الغدة الدرقية، وعندما تنتج الغدة القليل جدًا من هرمون الغدة الدرقية، يتم تحفيزها لإنتاج المزيد، مما يؤدي إلى التورم.

ينتج هذا عادةً عن التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي للجسم أنسجته ويسبب التهاب الغدة الدرقية.

فرط نشاط الغدة الدرقية

فرط نشاط الغدة الدرقية، أو الغدة الدرقية المفرطة النشاط، هو سبب آخر لتضخم الغدة الدرقية، في الأشخاص المصابين بهذه الحالة، تنتج الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية.

يحدث هذا عادة نتيجة لمرض جريفز، وهو اضطراب مناعي ذاتي حيث تتحول مناعة الجسم ضد نفسها وتهاجم الغدة الدرقية، مما يتسبب في تضخمها.

أسباب أخرى لتضخم الغدة الدرقية

تتضمن الأسباب الأقل شيوعًا لتضخم الغدة الدرقية ما يلي:

التدخين: يتداخل الثيوسيانات الموجود في دخان التبغ مع امتصاص اليود ويمكن أن يسبب تضخم الغدة الدرقية.

التغيرات الهرمونية: يمكن أن يؤثر الحمل والبلوغ وانقطاع الطمث على وظيفة الغدة الدرقية.

التهاب الغدة الدرقية: يمكن أن يؤدي الالتهاب الناجم عن العدوى، على سبيل المثال، إلى تضخم الغدة الدرقية.

الليثيوم: يمكن أن يتداخل هذا الدواء النفسي مع وظيفة الغدة الدرقية.

الكثير من اليود: يمكن أن يؤدي هذا إلى تضخم الغدة الدرقية.

العلاج الإشعاعي: يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تضخم الغدة الدرقية، خاصةً عند إعطائه للرقبة.

سرطان الغدة الدرقية: هذا أكثر شيوعًا في الإناث.

ويكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا أكثر عرضة للإصابة بتضخم الغدة الدرقية، وكذلك الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بهذه الحالة.

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