أسباب اضطراب الغدة الدرقية في الجسم، وأهم أعراضه

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع أمام الرقبة ولها دور مهم في تنظيم هرمونات الجسم.

وأحيانا يظهر تورمًا طفيفًا في الرقبة ويتجاهله الناس، ويفعل الكثير من الناس ذلك حتى يعانون من إرهاق غير مبرر أو تغيرات مفاجئة في الوزن أو صعوبة في البلع.

والغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة في رقبتك، تساعد في تنظيم التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة والمزاج ومع ذلك، غالبًا ما تمر اضطرابات الغدة الدرقية دون أن يلاحظها أحد حتى تبدأ في التأثير على الحياة اليومية.

وفي حين أن معظم اضطرابات الغدة الدرقية غير ضارة، إلا أن بعضها يمكن أن ينمو بما يكفي للتسبب في عدم الراحة، في حالات نادرة، يشير إلى شيء أكثر خطورة.

وكشفت دراسة طبية ضرورة الكشف المبكر، ومنع المضاعفات غير الضرورية لاضطراب الغدة الدرقية بحسب Times of india.

"يأتي اسم الغدة الدرقية من الكلمة اليونانية "ثيروس" والتي تعني الدرع وهي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع أمام الرقبة تزن بضعة جرامات ويبلغ قطرها 3-4 سم".

وتفرز هذه الغدة الصماء هرموني الغدة الدرقية T3 وT4، وهرمون الغدة الدرقية، وهرمون الغدة النخامية TSH، والكالسيتونين، الذي يساعد في تنظيم مستويات الكالسيوم.

وتشمل وظائف الغدة الدرقية التحكم في النشاط الأيضي في أجسامنا، والحفاظ على درجة حرارة الجسم، وتطوير النمو البدني والعقلي.

أسباب اضطرابات الغدة الدرقية



التغيرات في العادات الغذائية

الإجهاد البدني والعقلي

تبني عادات نمط الحياة الغربية

قلة النشاط البدني



وأضافت الدراسة: "كل هذه العوامل، منفردة أو مجتمعة، يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في مركز الدماغ، الذي يتحكم في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية وبمجرد اختلال تنظيم هذه المحفزات ومراكز التحكم، يتم مواجهة مشاكل الغدة الدرقية سريريًا".

أنواع اضطراب الغدة الدرقية

مستويات هرمون طبيعية بدون أعراض سريرية

قصور الغدة الدرقية: مستويات مرتفعة من هرمون TSH

فرط نشاط الغدة الدرقية: مستويات منخفضة من هرمون TSH



أعراض اضطرابات الغدة الدرقية





وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK)، يحدث قصور الغدة الدرقية أو الغدة الدرقية غير النشطة عندما لا تنتج الغدة الدرقية المستويات المطلوبة من هرمونات الغدة الدرقية.

زيادة الوزن المفرطة

التعب

الشعور بالبرد

جفاف الجلد

عدم انتظام الدورة الشهرية عند الإناث



أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية



وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية هرمونات الغدة الدرقية بشكل مفرط.

إليك الأعراض التي يجب الانتباه إليها:

فقدان الوزن

خفقان القلب

التعرق المفرط

نزيف حاد أثناء الدورة الشهرية

التهيج



ما هي أورام الغدة الدرقية؟

"أورام الغدة الدرقية هي أكثر أنواع التورم غير السرطاني شيوعًا في منطقة الرقبة، وعادةً ما يتم اكتشافها من خلال عدم تناسق الرقبة، سواء من قبل صديق أو أحد أفراد العائلة وقد يعاني بعض المرضى من أعراض مشاكل في الشرب والبلع وصعوبة التنفس أثناء النوم عندما يكون حجم العقيدة كبيرًا.

يمكن أن تتشكل أورام الغدة الدرقية هذه أحيانًا بشكل ثانوي لمستويات غير طبيعية من هرمونات الغدة الدرقية في الجسم أو قد تتسبب العقيدات نفسها في حدوث هذه الاختلالات الهرمونية عندما نسميها عقيدات مستقلة أو مفرطة الوظيفة.

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