تشميع وغلق محل "بلبن" بأرض الجولف لهذا السبب (صور)

تمكنت حملة مكبرة لمباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة القاهرة من إغلاق وتشميع محل بيع منتجات الألبان “بلبن” بالعنوان عمارة 1 عمارات شباب المهندسين طريق النصر أرض الجولف لإدارته بدون ترخيص.

خلال حملة مكبرة شنتها قوات الأمن واستهدفت غلق وتشميع المحلات التجارية المخالفة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات مدير أمن القاهرة لمواجهة جشع التجار وحماية المواطنين من مروجي المواد الغذائية الفاسدة.

ضبط مخالفات في فرع "بلبن" بالجيزة عقب مداهمة أمنية

وعلى جانب آخر، كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة على فواتير مخالفة، بفرع شركة “بلبن” الشهير، عقب مداهمة قوات الأمن المحل في حملة تفتيش مكبرة استهدفت ضبط المخالفات.

وذلك تنفيذا لقرار إذن قضائي صادر من، النيابة العامة ضد كل من؛ محسن إسماعيل، رئيس شركة بلبن، ومصطفى ع، موظف بمحل بلبن، ومؤمن ع، مدير شركة بلبن، لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لإصدارهم فاتورة غير مكتملة البيانات.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان فرع المحل، وتم مداهمته، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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