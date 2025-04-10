إزالة آثار حمولة قطن سقط من سيارة نقل بالطريق الدائري

أزالت الخدمات المرورية بالإدارة العامة لمرور الجيزة آثار حمولة شكائر قطن تنجيد سقطت من سيارة نقل، أعلى الطريق في الاتجاه القادم من المنيب تجاه الوراق، وتحديدًا قبل نزلة المريوطية، والعمل علي سحب السيارة لتنظيم حركة المركبات علي الطريق بعدما تسبب الحادث في زحام مروري.

كما تواصل قوات المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة التحفظ علي سائق السيارة ومناقشته لكشف ملابسات الحادث.

كما تبين من خلال الفحص المبدئي التي قامت بها القوات عقب تلقي بلاغ بالواقعة من غرفة عمليات النجدة، أن الحمولة سقطت من سيارة نقل خلال سيرها، دون وقوع أي إصابات أو حوادث اصطدام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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