القبض على عاطل تعدى على آخر بسلاح أبيض ببولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل تعدى على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعي في الوجه والبطن، في مشاجرة وقعت بينهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وقام على إثرها بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض (مطواة)، وأسفر عن إصابة الآخر وتم نقل المصاب إلى المستشفى عقب انتقال قوات الأمن لموقع الحادث فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وبرفقتها سيارات الإسعاف.



ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة شاب على يد آخر، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة على إثرها قام الأخير بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض وإصابته بجرح قطعي في الوجه والبطن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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