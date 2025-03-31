طريقة عمل الرز بلبن، ألذ واسرع تحلية لأسرتك أول يوم العيد

طريقة عمل الرز بلبن، يعد الأرز باللبن من الحلويات العربية التي يمكن صنعها في البيت، فهو تتوافر فيه جميع المميزات التي تبحث عنها ستات البيوت، فهي تحلية غير مكلفة، إلى جانب أن طريقة عمل الرز بلبن سريعة التحضير، فيمكنك صنعه في أقل من نصف ساعة.







وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الرز بلبن زي المحلات، مع وضع بعض اللمسات الإضافية، التي تجعل طعمه مميزا وغنيا، كإضافة الكريمة والمسكتة، والتي يمكن الاستغناء عنها، والذي ستجدينه كالذي يقدم في المحلات، وستبهرين به كل أفراد أسرتك، ولن يحتاجوا إلى شرائه من الخارج.



مدة التحضير 15 دقيقة

مدة الطهي 25 دقيقة



مقادير عمل الرز بلبن

5 أكواب لبن

كوب ماء مغلي

1/2 كوب أرز

2 كيس كريمة شانتيه

7 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملاعق كبيرة ماء زهر

رشة مستكة

فستق أو مكسرات للتزيين

طريقة الرز بلبن

طريقة عمل الرز بلبن باحترافية

يسخن 4 أكواب من اللبن الى ان يبدأ بالغليان.

يضاف الأرز والماء المغلي إلى اللبن، ثم يترك المزيج يغلي على النار لمدة 5 دقائق.

يرفع الأرز باللبن من على النار، يوغطى القدر ويترك ليرتاح مدة لا تقل عن 3 ساعات

بعد مرور الـ 3 ساعات، يذاب النشا بكوب الحليب البارد المتبقي، جيدا، وحتى تمام الذوبان

يحلى مزيج الارز بالحليب بالسكر، ثم يعاد مرة أخرى على النار، ثم يترك ليغلي من جديد مدة 10 دقائق

يضاف مزيج النشا والحليب لقدر الارز باللبن، ثم تضاف بعد ذلك الكريمة، المستكة وماء الزهر، وهذه الإضافات اختيارية، يمكن الاستغناء عنها، لكنها تعزز الطعم، وتجعله أكثر لذة وجمالا، ثم يقلب الكل على نار هادئة مدة 5 دقائق.

يسكب الأرز باللبن في قوالب التقديم ثم يزين بالمكسرات ويترك ليبرد بالثلاجة تماما قبل التقديم.

طريقة عمل الرز بلبن بصوص الكراميل

الرز بلبن بصوص الكراميل

وتقدم الشيف آسيا عثمان، طريقة عمل الرز بلبن، مضافا له صوص كراميل لذيذ.



المكونات:

لتر حليب

180 جرام أرز

50 جرام سكر

عود فانيلا

رشة ملح

الطريقة

يغلى اللبن والفانيلا ممزوجين.

يضاف الأرز والسكر والملح، ويغطى ويترك إلى أن ينضج الأرز، ويغلظ سمكه.

يصب في اكواب التقديم

مكونات الكراميل:

150جرام سكر

150 مل كريمة

20 جرام زبدة مملحة

ملعقة كبيرة ماء

خطوات عمل الرز بلبن بصوص الكراميل

يذاب السكر على النار مع ملعقة الماء، ويحرك حتى الحصول على كراميل.

يرفع من على النار، وتضاف الكريمة، ونحرك حتى تمام الذوبان.

تضاف الزبدة ونحرك جيدا.

نسكب كمية متوسطة من الكراميل على وجه الأرز باللبن.



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