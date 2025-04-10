الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

ضبط مخالفات في فرع "بلبن" بالجيزة عقب مداهمة أمنية

مداهمة فرع بلبن في
مداهمة فرع بلبن في العمرانية بسبب مخالفات، فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة على فواتير مخالفة، بفرع شركة “بلبن” الشهير، عقب مداهمة قوات الأمن المحل في حملة تفتيش مكبرة استهدفت ضبط المخالفات.

 

وذلك تنفيذا لقرار إذن قضائي صادر من، النيابة العامة ضد كل من؛ محسن إسماعيل، رئيس شركة بلبن، ومصطفى ع، موظف بمحل بلبن، ومؤمن ع، مدير شركة بلبن، لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لإصدارهم فاتورة غير مكتملة البيانات.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان فرع المحل، وتم مداهمته، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الأجهزة الأمنية شركة “بلبن حملة تفتيش إذن قضائي

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