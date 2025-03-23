الأحد 23 مارس 2025
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صحة ومرأة

نصائح صحية وغذائية، لمواجهة تغيير الفصول

نصائح لحماية الجسم
نصائح لحماية الجسم من تغيير الفصول

تعتبر مرحلة تغيير الفصول من الأوقات التي يواجه فيها الجسم تحديات صحية، حيث يتعرض لتقلبات درجات الحرارة وتغير نسبة الرطوبة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي. 
 

يدعم الجهاز المناعي ويحافظ على البشرة، فوائد الزنك وأضرار الإفراط فيه

ما هي الأطعمة التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتحمي من الفيروسات في فصل الشتاء؟


لذلك، من الضروري اتباع نمط حياة صحي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا وعادات يومية تعزز المناعة وتساعد على التكيف مع التغيرات الجوية. 

أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن مواجهة مرحلة تغير الفصول، تتطلب الاستعداد الجيد، من خلال مزيجًا من التغذية السليمة، العادات الصحية، والنوم الجيد للحفاظ على قوة الجهاز المناعي.، وذلك لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والأمراض المرتبطة بالتغيرات الجوية، والتمتع بصحة جيدة طوال العام.


نصائح لمواجهة مرحلة تغيير الفصول
 

تجنب نزلات البرد الموسمية
تجنب نزلات البرد الموسمية

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، أهم النصائح الصحية والغذائية التي تساعد في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة خلال هذه الفترة.

أولًا: تعزيز الجهاز المناعي
الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول ضد الفيروسات والبكتيريا التي تنتشر مع تغير الطقس. 
ويمكن دعمه من خلال:

تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C
يساعد فيتامين C في تعزيز المناعة وتقليل مدة نزلات البرد عند الإصابة بها. ومن أهم مصادره الطبيعية: البرتقال، الليمون، الفراولة، الجوافة، والفلفل الأحمر.

زيادة تناول الأطعمة الغنية بالزنك
يلعب الزنك دورًا مهمًا في تقوية المناعة وتسريع الشفاء من الأمراض. يوجد في اللحوم الحمراء، المكسرات، الحبوب الكاملة، والبقوليات مثل العدس والحمص.

شرب السوائل الدافئة بانتظام
تساعد المشروبات الدافئة، مثل الزنجبيل بالعسل، الليمون الدافئ، والشاي الأخضر، في تهدئة الحلق، وتعزيز الدورة الدموية، وتقوية المناعة.

تناول العسل الطبيعي
العسل مضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات، وله دور في تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال. يفضل تناوله يوميًا مع كوب من الماء الدافئ أو إضافته إلى المشروبات الصحية.

 

ثانيًا: الحفاظ على ترطيب الجسم
يقلل الطقس المتغير من شعورنا بالعطش، مما يؤدي إلى قلة استهلاك الماء وجفاف الجسم. 
لذا، من المهم:

شرب كمية كافية من الماء يوميًا
يساعد الماء في ترطيب الجسم، وطرد السموم، والحفاظ على نشاط الدورة الدموية. يوصى بشرب 8 أكواب على الأقل يوميًا.

تناول الشوربات المغذية
تعتبر الشوربات مثل شوربة الدجاج، العدس، والخضروات من المصادر الممتازة للسوائل، بالإضافة إلى احتوائها على الفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة.

تقليل استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين
يؤدي الإفراط في تناول القهوة والشاي الأسود إلى فقدان السوائل من الجسم، مما قد يسبب الجفاف. لذا، يفضل استبدالها بمشروبات عشبية طبيعية.

 

ثالثًا: التغذية المتوازنة وتقوية الصحة العامة
خلال فترة تغيير الفصول، يحتاج الجسم إلى نظام غذائي متوازن يشمل:

الأطعمة الغنية بالبروتينات
تساهم البروتينات في بناء الخلايا المناعية، ويُنصح بتناول مصادرها مثل البيض، اللحوم، الدواجن، الأسماك، والبقوليات.

الألياف لدعم صحة الجهاز الهضمي
تساعد الألياف في تحسين الهضم وتعزيز امتصاص المغذيات. يمكن الحصول عليها من الشوفان، الفواكه، الخضروات، والبقوليات.

المكسرات والبذور الصحية
تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز، والبذور مثل بذور الكتان والشيا، على أحماض دهنية مفيدة لصحة الجسم والمناعة.

تقليل السكريات والدهون المشبعة
يؤثر الإفراط في تناول السكريات على المناعة، لذا يفضل استبدال الحلويات بالفواكه الطبيعية والمكسرات.

تقوية جهاز المناعة
تقوية جهاز المناعة

رابعًا: العادات الصحية للوقاية من نزلات البرد
إلى جانب التغذية السليمة، هناك بعض العادات التي تساعد في تجنب الإصابة بنزلات البرد، ومنها:

غسل اليدين بانتظام
من أهم طرق الوقاية، حيث يمنع انتقال الفيروسات عبر الأسطح الملوثة. يُفضل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

تجنب لمس الوجه والعينين
يساهم لمس الوجه بأيدٍ غير نظيفة في نقل الفيروسات، لذا من المهم تجنب هذه العادة.

ارتداء الملابس المناسبة
يجب اختيار الملابس التي تناسب التقلبات الجوية، مثل ارتداء طبقات يمكن إضافتها أو إزالتها حسب الحاجة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم
يعزز النوم الجيد وظائف المناعة، ويقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد. يُفضل النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
تساعد التمارين على تحسين الدورة الدموية وتقوية المناعة، حتى لو كانت بسيطة مثل المشي اليومي أو اليوجا.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة
في فترات انتشار الأمراض، يفضل تجنب الأماكن المزدحمة للحماية من العدوى، خاصة في الأماكن المغلقة.

 

 

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