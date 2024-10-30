أنواع وأسباب الكحة عند الأطفال، وطرق علاجها

الكحة من الأعراض التى تنتشر فى وقتنا الحالى بين الصغار بسبب تغيير الفصول التى تتزامن مع فترة الدراسة ما يؤدى إلى انتشار الأمراض المعدية.

والكحة عادة تكون مصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا وبعض الأمراض المعدية ما يؤثر على صحة الصغار ويزعج الأمهات كثيرا.

أنواع الكحة عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الكحة التى تنتشر بين الأطفال نوعان كحة جافة “ناشفة”، كحة مصحوبة ببلغم، والكحة الناشفة غالبا ما تكون مصاحبة لنزلات البرد أو التعرض لمسببات الحساسية، وتستمر مع نزلة البرد والانفلوانزا مده قد تصل لأسبوعين وغالبا ما يتم الشفاء منها فى الأسبوع الثالث.

أسباب الكحة الجافة

وأضاف عبد الحميد، أن من أسباب الحكة الناشفة:

نزلات البرد

الحساسية الصدرية

حساسية الأنف

عادة سيئة وغالبا ما تكون بين طلاب المدارس وتكون نهارا، وابتلاع جسم غريب فى مجرى التنفس

بعض أدوية الضغط

أسباب الكحة ببلغم

وتابع، أما الكحة ببلغم، وهى الكحة المصحوبة ببلغم وتزداد غالبا عند الاستيقاظ من النوم وتكون آخر عرض فى نزلة البرد، ومن أسباب الكحة ببلغم:-

نزلات البرد

التهاب الشعب الهوائية

الالتهاب الرئوى

الكحة عند الأطفال

علامات تؤكد أن الكحة تشكل خطورة على طفلك

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أن هناك علامات تؤكد على أن الكحة تشكل خطورة على الطفل، منها:-

الكحة عن حديث الولادة أقل من 3 أشهر.

وجود صعوبة فى التنفس مع الحكة.

الكحة المصحوبة بدرجة حرارة عالية.

الكحة مع عدم القدرة على النوم.

الكحة المصحوبة بدم.

وجود تاريخ من الحساسية الصدرية للطفل أو لأفراد العائلة.

صوت خشن أو حشرجة من الحلق.

قيئ مستمر وصعوبة فى الأكل.

علاج الكحة فى المنزل

وأضاف استشارى طب الأطفال، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى علاج الكحة عند الأطفال، منها:-

الحفاظ على الأنف نظيفة بتسليكها بمحلول ملح لأنها بداية الكحة وأي التهاب.

حافظى على تدفئة منطقة الرأس والرقبة وصدر الطفل.

إعطاء الطفل 3 ملاعق عسل أبيض قبل النوم بنصف ساعة يساعد على تهدئة الكحة.

شرب السوائل الدافئة أثناء نوبات الكحة.

استنشاق بخار ماء دافئ "حمام بخار".

النوم على الجانب الأيمن وعدم النوم مستلقيا على الظهر وخصوصا للطفل المصاب بحساسية الأنف.

استخدام أدوية الكحة ومضادات الهيستامين ومضادات الرشح بحسب وصف الطبيب، لأن لكل نوع كحة دواء محدد، وبالتالى يجب أن تكون الأدوية تحت إشراف طبى.