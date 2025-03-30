ابتعدى عن هذه السلوكيات مع طفلك فى العيد

الاعياد مناسبة سعيدة ينتظرها الكبار والصغار حيث الخروج مع الاهل والأصدقاء والذهاب إلى الملاهى والسينما فهى ايام مميزة.

وللاسف بعض الأمهات تتخلى عن الروتين اليومى للاطفال مثل مواعيد النوم والغداء وبعض العادات ما يؤثر على الطفل بشكل سلبي لذا يجب تجنب هذه العادات.

سلوكيات خاطئة تجنبيها مع طفلك في العيد

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض السلوكيات الخاطئة مع الأطفال فى العيد يجب التخلى عنها، منها:-

ترك الطفل فى العيد بدون رقابة، فالزحمة والخروجات يمكن أن تجعله يختفى أو يتعرض لموقف مش سيء، لذا يجب أن يكون دائما تحت النظر.

السماح له بتناول كميات كبيرة من حلوى العيد، فالكحك والبسكويت والشيكولاتة لو زادت عن حدها، تسبب ألم بالمعدة وتسوس الأسنان وفرط حركة، لذا يجب تقديم حلوى العيد له باعتدال.

إهمال مواعيد نوم الطفل، فالسهر المبالغ فيه يجعله عصبي وغير مستمتع باليوم الذى يليه، لذا يجب أن يكون هناك توازن بين المرح والراحة.

الباس الطفل ملابس غير مريحة، والعيد يجب أن يكون مريح، وبالتالى يجب أن تكون ملابس العيد غير ثقيلة أو ضيقة ما يجعل الطفل سيء المزاج طوال اليوم، لذا على كل أم أن تحرص على ارتداء الاطفال ملابس مريحة فى العيد.

حرمان الطفل من العيدية: حتى لو بسيطة، فرحة العيدية عند الأطفال كبيرة، لذا يجب أن تعلم الأم طفلها كيفية صرفها بشكل صحيح بدلا من حرمانه منها.

إهمال تقديم الماء للطفل بكثر فى العيد، وسط اللعب وحرارة الجو، حيث يجب أن يعتاد الطفل على شرب الماء الوفير لتجنب الإصابة بالجفاف خلال هذه الأيام.

عيد الفطر المبارك

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلال شهرِ شوال لعام 1446 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان، الموافق 29 مارس 2025 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر المبارك



وأشارت دار الإفتاء إلى أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال، وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصرية أن غدأ الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الإثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام عيد فطر المبارك 1446 هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.