قناع الزبادي لترطيب وتفتيح البشرة وحمايتها من التجاعيد

ترطيب البشرة أمر ضروري للحفاظ على شبابها وحمايتها من التجاعيد، لذا يجب ترطيبها يوميًّا أكثر من مرة حفاظًا عليها.

وترطيب البشرة لا يكون من خلال الكريمات فقط، بل يجب أيضًا بالوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر وترطبها وتحافظ على جمالها.

قناع الزبادي لترطيب وتفتيح البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الزبادي لترطيب وتفتيح البشرة.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي (غير محلى).

ملعقة صغيرة من العسل (للترطيب).

بضع قطرات من عصير الليمون (للتفتيح - اختياري للبشرة غير الحساسة).

الطريقة:

امزجي الزبادي مع العسل جيدًا، وإذا كانت بشرتك غير حساسة، أضيفي عصير الليمون.

طبقي القناع على وجهك ورقبتك بالتساوي.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

كرري القناع 2-3 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

يفضل تجربة القناع على جزء صغير من البشرة أولًا لتجنب التحسس.

للبشرة الحساسة، يُفضل استخدام الزبادي فقط دون الليمون.

استخدمي الزبادي الطبيعي بدون إضافات أو نكهات.

قناع الزبادي لترطيب وتفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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