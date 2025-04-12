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بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

فيتو

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025، يقدم لكم موقع فيتو بث حي ومباشر للقمة المصرية، بين بيراميدز والأهلي، مساء اليوم.

إليكم بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري اليوم 

 يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم السبت بقمة مباريات الجولة الثانية بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

شاهد لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري اليوم 

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والأهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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