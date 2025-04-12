صحة غزة: 21 شهيدا و64 إصابة جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل إلى "50 ألفا و933 شهيدا و116 ألفا و45 مصابا" منذ أكتوبر 2023.

وقالت في التقرير الإحصائي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 21 شهيدا، و64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبيّنت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (تاريخ استئناف الإبادة الجماعية على غزة) بلغت ألفا و563 شهيدا، و4 آلاف و4 إصابات".

وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت "إلى 50,933 شهيدا و116,045 إصابة".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

حماس: أطفال غزة والمحتجزون الإسرائيليون ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم

قالت حركة حماس اليوم السبت، إن أطفال غزة والمحتجزين الإسرائيليين ضحايا طموحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو للبقاء في الحكم والهروب من المحاكمة.

الأردن يحذر من استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "نعمل معا لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وضمان الأمن والاستقرار للمنطقة. أولوياتنا الأولى تتمثل في وقف المذبحة والجنون الإسرائيلي بقطاع غزة. الدمار في القطاع يفوق الوصف وأرقام الضحايا والخسائر هي الأكبر في التاريخ المعاصر".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وتابع: "نرى نمطا جديدا من التصعيد الإسرائيلي حيث يسعى الاحتلال لتحقيق انتصار استراتيجي في غزة والضفة الغربية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لن يجلب الاستقرار للمنطقة".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 26 شهيدا و106 مصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

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