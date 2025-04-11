غزة على رأس المناقشات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الكويتي بأنطاليا

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

المصالح المشتركة لمصر والكويت

تناول عبد العاطي مجمل أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وثمَّن تنامي وتيرة تطور العلاقات فى المجالات المختلفة، مشيدًا بالروابط الأخوية التي تجمع الشعبين، معربًا عن التطلع لدفع وتيرة التعاون مع دولة الكويت الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح بتعميق العلاقات بين البلدين، والاستمرار في تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

حشد الدعم الدولي للخطة العربية-الإسلامية

وتبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وبحث سبل الترويج وحشد الدعم الدولي للخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر واعادة إعمار غزة، إلى جانب التنسيق بين الجانبين للإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، كما تطرق الوزيران كذلك إلى مختلف القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.