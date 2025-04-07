السيسي وملك الأردن يؤكدان أهمية التنسيق المشترك بشأن الوضع بغزة والضفة الغربية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، وذلك على هامش القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والأردن وفرنسا بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الزعيمين على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مع التشديد على أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين بشأن المستجدات الإقليمية، وخاصة الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

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