السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نعلم بوجود الكثير من الخلافات بين طهران وواشنطن

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيتو

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “نعلم بوجود كثير من الخلافات بين طهران وواشنطن”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع بدء المحادثات بين طهران وواشنطن، في العاصمة العمانية مسقط، اليوم السبت، أن هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي بشأن المزيد من المفاوضات إذا خاضت أمريكا المحادثات على أساس التكافؤ.

وأضاف عراقجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي: "إذا كان الطرف المقابل قد دخل في المفاوضات من موقع التكافؤ، فهناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمكن أن يفضي إلى مسار تفاوضي".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي نقل خلال لقائه نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، موقف طهران ليتم نقله لاحقًا إلى الوفد الأمريكي.

وجاء في بيان للوزارة في قناتها على "تليجرام": "تماشيًا مع المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، نقل وزير الخارجية إلى وزير الخارجية العماني التوجهات والمواقف الرئيسية لإيران، لنقلها لاحقًا إلى الجانب الآخر".

ضغوط كبيرة

وبدأت الولايات المتحدة وإيران، وسط ضغوط كبيرة، محادثات بشأن برنامج طهران النووي، مع تهديد دونالد ترامب بعمل عسكري في حال الفشل بالتوصل إلى صفقة جديدة.

وستكون هذه المحادثات الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحب الرئيس الأميركي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في العام 2018 خلال ولايته الأولى.

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