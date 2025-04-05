السبت 05 أبريل 2025
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رياضة

تعرف على مدة غياب شيكابالا عن الزمالك

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

 يغيب محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفريق لمدة 3 أسابيع بسبب إصابته التي تعرض لها مؤخرًا وهي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة.

شيكابالا 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره مودرن سبورت غدًا الأحد ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، بعد التعادل أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي سلبيًّا في بطولة  الكونفدرالية الأفريقية. 

شيكابالا 
شيكابالا 

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر 

 وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت غدًا الأحد الموافق 6 أبريل الجاري على إستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساءً. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت 

 تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

ووصلت أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، عائدة من مدينة كيب تاون، بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك ومودرن سبورت
الزمالك ومودرن سبورت

واستغرقت رحلة الطيران من جنوب إفريقيا إلى القاهرة حوالي 12 ساعة تخللها الهبوط ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم أمس الأربعاء، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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