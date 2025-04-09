قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

حرص محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم زملائه اللاعبين وتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة اليوم أمام بطل جنوب إفريقيا، في إياب دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد شيكابالا جلسة مع اللاعبين داخل معسكر الفريق، أكد خلالها أهمية المباراة وضرورة القتال داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، مشددًا على أن هذه المواجهة تمثل ردًا قويًا على أنباء توقيع أحمد مصطفى زيزو للنادي الأهلي.

وأكد قائد الزمالك خلال حديثه مع اللاعبين أن الفريق لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، وأن تاريخ الزمالك مليء بالنجوم الذين رحلوا وبقاء الكيان قويًا وثابتًا، مشيرًا إلى أن الانتماء والقتال من أجل القميص هما ما يصنعان الفارق الحقيقي داخل الملعب.

واختتم شيكابالا حديثه برسالة واضحة للاعبين: “أنتم تمثلون ناديًا عظيمًا، قاتلوا من أجل جماهيركم، فالزمالك لا يعرف المستحيل”.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود بنتايك وحسام عبد المجيد والونش وصلاح مصدق وعمر جابر ودونجا ومحمد شحاته وعبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف الجزيري.

الزمالك وستيلينبوش

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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