حريق بالقرب من كنيسة القيامة في القدس

اندلع حريق، مساء الجمعة، بالقرب من كنيسة القيامة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

#متابعة | حريق ضخم بالقرب من كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/2VCDtCXPb0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 11, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحريق بالقرب من الكنيسة.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن طبيعة الحريق أو أسبابه.

وتعد كنيسة القيامة التي تقع داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، أقدس الكنائس المسيحية والأكثر أهمية في العالم المسيحي.

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