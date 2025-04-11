أردوغان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، خلال ملتقى أنطاليا الدبلوماسي الذي تنظمه تركيا.

أردوغان يؤكد عدم السماح بجر سوريا إلى الفوضى

وكان أردوغان، قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، عزم بلاده عدم السماح بانجرار سوريا إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار، لافتا إلى أن الشعب السوري اكتفى من "الألم والظلم والحرب" طيلة 14 عاما.

أردوغان والشرع، فيتو

وقال الرئيس التركي، في كلمة له خلال الافتتاح الرسمي لـمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، "نحن من أكثر الدول التي تحملت عبء الصراع وعدم الاستقرار الذي استمر 14 عامًا في بلدنا الجار سوريا، ودفعنا ثمنه".

أردوغان يشدد على عدم غض الطرف عن سوريا

وتابع أردوغان أنه "لا يمكننا السماح بإضاعة الفرصة التي أتيحت بعد ثورة 8 ديسمبر -في إشارة إلى تاريخ سقوط نظام بشار الأسد- لإرساء الاستقرار الدائم، ليس فقط في سوريا، بل في منطقتنا كلها".

وشدد على أن بلاده "لن تغض الطرف عن انجرار سوريا إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار"، موضحا أن تركيا "لا تعتبر سلامة أراضي سوريا، واستقرارها، وأمنها أمورا منفصلة عنها".

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