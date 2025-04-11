الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

غزل المحلة يتقدم بهدف بن حمودة على سموحة في الشوط الأول بالدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

تقدم نادي غزل المحلة على نظيره سموحة، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الجمعة، على “استاد غزل المحلة” في إطار منافسات الجولة الثانية المرحلة النهائية “مجموعة الهبوط ” في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف غزل المحلة اللاعب محمد بن حمودة في الدقيقة 36.

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام سموحة كالتالي: 

عامر عامر، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا، موري توريه، محمد بن شرقي، أحمد فوزي، رشـاد العرفاوي، عبده يحيى، محمد بن حمود.

على مقاعد البدلاء: 
أحمد النفراوي، حمدي زكي، إبراهيم حسن، محمد أشرف، محمد عصام، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، عماد ميهوب

حكام مباراة غزل المحلة وسموحة 

ترتيب غزل المحلة وسموحة  

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الرابع  برصيد 20 نقطة. 

موعد مباراة غزل المحلة وسموحة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره سموحة، اليوم الجمعة، على استاد غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء.  

وتنقل مباراة غزل المحلة وسموحة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

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