سفير واشنطن باليمن: ملتزمون بإيجاد وضع أفضل للحل السياسي

قال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن، إن بلاده ملتزمة بدعم تطلعات الشعب اليمني نحو السلام والازدهار، وإيجاد وضع أفضل لتحقيق حل سياسي شامل.

وأكد فاجن، خلال حفل نظمته السفارة الأمريكية لدى اليمن، بمناسبة "اليوم الوطني لاستقلال الولايات المتحدة"، سعي واشنطن إلى تمكين اليمنيين من المضي قدما نحو مستقبل أكثر أملا لبلادهم، إضافة إلى استعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هجمات الحوثيين غير القانونية على خطوط الملاحة العالمية "عرقلت جهود تحقيق مستقبل مشرق للشعب اليمني"، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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