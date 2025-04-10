الخميس 10 أبريل 2025
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صحة ومرأة

فوائد الخوخ، يقوي الأعصاب ويحمى من السرطان

الخوخ
الخوخ

فوائد الخوخ، الخوخ من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم وعادة يقدم كعصير لنكهته المميز، وله عشاق كثيرون.

وفوائد الخوخ، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخوخ هو فاكهة صيفية لذيذة تنتمي إلى الفصيلة الوردية، ويتميز بلونه المائل إلى الأصفر أو الوردي، وقشرته المخملية أو الملساء حسب النوع، ولا يقتصر دور الخوخ على كونه فاكهة منعشة فقط، بل يعد مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة التي تعود بفوائد كثيرة على صحة الإنسان.

 

عناصر غذائية موجودة في الخوخ 

 وأضاف السيد: يحتوي الخوخ على نسبة عالية من الفيتامينات، مثل فيتامين A الذي يعزز صحة النظر، وفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة ويساعد في التئام الجروح، كما يحتوي على فيتامين E ومجموعة من فيتامينات B، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الجهاز العصبي وتحسين مستويات الطاقة.

فوائد الخوخ الصحية 
فوائد الخوخ الصحية 

فوائد الخوخ الصحية 

وتابع، أن من فوائد الخوخ التى تدفع لتناوله الآتي:-

  • الخوخ غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.
  • كما أن هذه الألياف تساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
  • الخوخ أيضًا مصدر جيد لمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات والكاروتينات، والتي تحارب الجذور الحرة وتقي الجسم من الإصابة بالأمراض المزمنة، كأمراض السرطان والشيخوخة المبكرة.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الخوخ قد يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الجلد بفضل احتوائه على مركبات تعزز ترطيب البشرة ومرونتها.
  • يحتوي الخوخ على كمية مناسبة من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم وتوازن السوائل في الجسم، كما يساهم في دعم صحة الأعصاب والعضلات.
  • احتواءه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية يجعله خيارًا مثاليًا ضمن الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

طرق تناول الخوخ 

وأوضح  أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الخوخ بطرق متعددة، سواء طازجًا أو مجففًا أو على شكل عصير، مما يجعله خيار متنوع ومحبب لدى الجميع، خصوصًا في فصل الصيف.

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الخوخ فوائد الخوخ فوائد الخوخ للصحة عناصر غذائية موجودة في الخوخ صحة الصحة الدكتور أحمد السيد

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