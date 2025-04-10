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خارج الحدود

المحكمة العليا للاحتلال ترفض التماس عائلات الأسرى بإعادة الكهرباء إلى غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

رفضت  المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، التماسا تقدمت به عائلات المحتجزين الإسرائيليين طالبوا باستئناف إمداد قطاع غزة بالكهرباء للحفاظ على سلامة أبنائهم.

قطع الكهرباء عن قطاع غزة 

وقطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء عن قطاع غزة، مما تسبب في تعطل محطات تحلية المياه في القطاع.

وكانت  وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول قوله، إن قرار وقف نقل الكهرباء إلى غزة لن يؤثر سوى على محطة تحلية المياه بالقرب من دير البلح في وسط القطاع.

خطورة قطع الكهرباء عن قطاع غزة 

وحذرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، من تداعيات خطيرة على السكان المدنيين في غزة إثر قيام إسرائيل بوقف إمداد القطاع المدمر بالكهرباء، علمًا بأنه محروم أيضًا من شحنات الوقود منذ أكثر من أسبوع.

وقال متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لـوكالة الصحافة الفرنسية: إن قرار إسرائيل يثير قلقًا بالغًا. من دون كهرباء ومع وقف شحنات الوقود، فإن آخر محطات تحلية المياه والمؤسسات الصحية والأفران مهددة بالإغلاق، مع تداعيات خطيرة على المدنيين.
 

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قطاع غزة غزة قطع الكهرباء عن قطاع غزة تحلية المياه

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