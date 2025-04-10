الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية: 4500 شخص في غزة يحتاجون إلى أطراف صناعية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية: 4500 شخص في غزة يحتاجون إلى أطراف صناعية. وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

مدفعية الاحتلال تجدد قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة، بحسب خبر عاجل لـ سكاى نيوز عربية نقلًا عن إعلام فلسطيني.

ترامب يمهل رئيس وزراء الاحتلال أسبوعين لوقف الحرب

وكانت قد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل رئيس وزراء الاحتلال إسرائيل بنيامين نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة.

اجتماع نتنياهو مع ترامب فى البيت الأبيض

 وذكرت الصحيفة الإسرائيلية: "بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار رئيس الوزراء نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس في غزة".

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الاحتلال مدينة غزة ترامب الحرب في غزة نتنياهو

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ترامب يمنح نتنياهو مهلة لإنهاء حرب غزة

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