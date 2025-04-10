حقيقة أعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة ادعوا إنها سائحة، تنهال بالضرب على شاب بمنطقة نزلة السمان، بسبب ضربه لحمار، خلال مرورها بمنطقة نزلة السمان بالجيزة.

وتسبب الفيديو في ردود أفعال واسعة ومتباينة بين من يؤيدين تصرف السائحة والذي جاء بمبرر الدفاع عن حيوان ضعيف، وآخرون رأوا في تصرفها تجاوزا لا يقل عن تجاوز الشاب تجاه الحمار.

وكشف عدد من رواد مواقع التواصل الأجتماعي أن السيدة الأجنبية التي ظهرت في الفيديو ليست سائحة، ولكنها مقيمة في مصر من سنوات وتعمل في مجال الرعاية البيطرية والدفاع عن حقوق الحيوانات الأليفة بمنطقة نزلة السمان، وأسمها جوك فاندربوست وتحمل الجنسية الهولندية، وتدير مركزا لعلاج الخيول والجمال التي يمتلكها أهالي نزلة السمان بشكل مجاني.

وتعتبر منطقة نزلة السمان المجاورة لأهرامات الجيزة، مركزا لتربية الخيول والجمال المخصصة للركوب في منطقة الأهرامات، حيث يتردد السائحين خلال زياراتهم للأهرامات على المنطقة لتأجير الخيول والجمال للتنزه في منطقة الأهرامات.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الأهرامات شهدت افتتاح تجريبي لمشروع تطوير المنطقة الأثرية ليرى النور لأول مرة، مانحًا الزائرين تجربة سياحية غير مسبوقة تبدأ من البوابة الجديدة على طريق الفيوم، وتمتد عبر محطات مبهرة تشمل البانوراما، وأبوالهول، وغيرها بما تشمله من أمور لوجستية وخدمية وترفيهية متكاملة.

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