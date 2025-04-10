13 شركة عالمية تتسابق لبدء تصنيع السيارات في دولة عربية

أعلن مستشار وزير الصناعة الجزائري، بلال لميطة، أن 13 شركة عالمية لصناعة السيارات، دخلت في مفاوضات مع الوزارة، من أجل الاستثمار في تصنيع السيارات في البلاد.

500 شركة مختصة في تصنيع قطع الغيار

وصرح لميطة، في مقابلة تلفزيونية، بأن الجزائر، ولمواكبة ذلك، تحتاج إلى 500 شركة مختصة في تصنيع قطع الغيار فيما يتواجد حاليا 120 مصنعا.

وأشار إلى أنه "من بين الشركات الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للسيارات، شركة هيونداي الكورية، التي أمضت على بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة، يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات منذ اليوم الأول"، حسبما ذكرته صحيفة "النهار" المحلية.

تصنيع قطع غيار السيارات

ونوّه لميطة إلى أن استراتيجية الدولة شجعت المستثمرين على ولوج مجال تصنيع قطع غيار السيارات الذي يعرف انتعاشا حاليا، إذ يتم تصنيع البطاريات والمكابح والفلاتر والكوابل وحتى بعض أدق المكونات.

كما بيّن أن وجود شراكة استراتيجية مع مؤسسة إيطالية من أجل تصنيع اللواحق البلاستيكية للسيارات في الجزائر، بالموازاة مع إنشاء مخبر للمطابقة والاعتماد للواحق البلاستيكية.

الاستراتيجية الجزائرية في ملف صناعة السيارات

أكّد لميطة أن الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة الجزائرية في ملف صناعة السيارات وقطع الغيار، تندرج ضمن قرار سياسي ثابت هدفه الذهاب نحو صناعة حقيقية وخلق قاعدة صناعية صلبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.