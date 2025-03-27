الجزائر تعلن نائب القنصل المغربي شخصا غير مرغوب فيه وتلزمه بمغادرة البلاد

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الخميس، عن قرارها باعتبار نائب القنصل العام المغربي في وهران، محمد السفياني، شخصا غير مرغوب فيه، مع إلزامه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

الجزائر تعلن نائب القنصل المغربي شخصا غير مرغوب فيه

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إنها استدعت المسير بالنيابة للقنصلية المغربية العامة لدى الجزائر خليد الشيحاني إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تم إبلاغه بقرار طرد السفياني "لأسباب تتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة".

بيان وزارة الخارجية الجزائرية

وأضافت الخارجية الجزائرية في بيانها أن "تصرفات المعني المشبوهة تتنافى مع طبيعة مهامه في الممثلية القنصلية المذكورة. بما يشكل خرقا للقوانين الجزائرية سارية المفعول في هذا المجال، وللقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

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